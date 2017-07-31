Доступная среда

В Тяжинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних приобрели гусеничный лестничный подъемник «Барс – УНП - 130».
Это приспособление позволит инвалидам-колясочникам без затруднений попадать на второй этаж и в отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями.
Также в социально-реабилитационный центр поступили портативная информационная индукционная система «Исток А2» (для трансляции сообщений на слуховой аппарат в автоматическом режиме), звуковой маяк А200 (с датчиком движения для автоматического информационного сообщения слабовидящим инвалидам), информационно-тактильные таблички со шрифтом Брайля во входную зону и неоткидные двухопорные поручни в туалетную комнату.
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