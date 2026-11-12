В Ленинске-Кузнецком индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение за реализацию ветеринарных препаратов без внесения изменений в реестр лицензий

27 октября 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность по реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения в г. Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область).

В ходе мониторинга информационных систем ведомства установлено, что в действующей лицензии отсутствуют сведения об адресе осуществления деятельности — г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кирова, д. 51.

На сегодняшний день заявление о внесении изменений в реестр лицензий от предпринимателя в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора не поступало.

Согласно пункту 8 части 1 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», при изменении мест осуществления лицензируемого вида деятельности необходимо внести соответствующие изменения в реестр лицензий.

Таким образом, осуществление деятельности по указанному адресу без внесения изменений в реестр лицензий является нарушением обязательных требований лицензионного законодательства.

Россельхознадзор напоминает хозяйствующим субъектам, что ведение лицензируемой деятельности допускается только по адресам, включенным в реестр лицензий. Соблюдение лицензионных требований — обязательное условие обеспечения безопасности и качества реализуемых лекарственных средств для ветеринарного применения.