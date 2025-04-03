ЕВРАЗ ЗСМК и СибГИУ преобразуют отходы в плодородную почву и очищают воду растениями

ЕВРАЗ ЗСМК совместно с Сибирским государственным индустриальным университетом (СибГИУ) представил результаты совместных научных исследований, направленных на решение экологических проблем. В рамках сотрудничества реализуются три крупных проекта: создание техноземов на основе золошлаковых отходов и осадков сточных вод, а также с использованием других отходов производства (углеотходов и гипсосодержащих отходов) и применение фитотехнологий для очистки шахтных вод.

В рамках первого проекта ученые СибГИУ разработали технологию создания техноземов — искусственных почв из золошлаков Абагурской фабрики и осадков сточных вод. Эти материалы, ранее считавшиеся отходами, теперь могут быть использованы для биологической рекультивации промышленных территорий.

Эксперименты показали, что многолетние травы, кустарники и деревья успешно растут на техноземах, формируя устойчивый растительный покров. Это способствует восстановлению экосистем и позволяет безопасно утилизировать отходы, превращая их в ценный ресурс.

Следующий проект посвящен очистке шахтных вод с помощью фитотехнологий. Ученые СибГИУ разработали и протестировали фитомодули — конструкции с водными растениями, эффективно удаляющими из воды соединения азота и другие загрязняющие вещества. Фитомодули будут установлены на мини-полигоне Таштагольской шахты для проверки их эффективности в реальных условиях. Этот метод не только очищает воду, но и создает устойчивую экосистему, способную к саморегуляции.

«Мы видим большой потенциал в использовании техноземов для рекультивации промышленных территорий. Это эффективное решение с точки зрения экологии и экономики, применимое и в других регионах. Фитоочистка — пример природоподобной технологии, использующей естественные процессы для решения экологических задач. Мы уверены, что этот подход станет важным инструментом нашей экологической стратегии», — отметил Ринат Сарлыбаев, начальник отдела охраны окружающей среды железорудного филиала ЕВРАЗ ЗСМК.

В 2021 году в рамках многолетнего сотрудничества ЕВРАЗ поддержал открытие в университете Центра геоэкологии, ставшего площадкой для взаимодействия науки и практики. При поддержке компании здесь реализуется ряд научных исследований, направленных на очистку промышленных вод с помощью фитотехнологий и переработку промышленных отходов.

Предварительные результаты исследований демонстрируют значительный потенциал для их масштабирования и применения на предприятиях ЕВРАЗа, что позволит снизить воздействие на окружающую среду и повысить экологическую эффективность производства. Эта инициатива — очередной шаг в рамках долгосрочной стратегии ЕВРАЗа по внедрению инновационных решений для улучшения экологической обстановки в регионах присутствия.

Фото: региональный центр корпоративных отношений «Сибирь»