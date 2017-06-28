«Кузбассэнергосбыт» провел в Юрге рейд по должникам

Контролеры ПАО «Кузбассэнергосбыт» (входит в Группу «Мечел») во время рейда по должникам за электроэнергию в Юрге выявили самовольно подключившихся к внутридомовым электрическим сетям.

Ими оказались три жительницы соседних квартир в доме 28 на улице Никитина. Ранее их уже отключали за долги. Энергетики повторно ограничили должников и составили протокол об административном правонарушении. Решением Юргинского городского суда жильцы выплатят штраф по 10 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.

«Каждая нарушительница имеет задолженность более 6 000 рублей, ‑ уточняет начальник Северного межрайонного отделения ПАО «Кузбассэнергосбыт» Дмитрий Карпов. - Чтобы возобновить энергоснабжение, им необходимо погасить задолженность и оплатить штраф».

По словам энергетиков, два многоквартирных дома 28 и 28а на улице Никитина являются проблемными. В общей сложности жильцы обоих домов должны за электроэнергию 215 тысяч рублей.