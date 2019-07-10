О ввозе подконтрольной Россельхознадзору продукции из Монголии

Отдел Госветнадзора на Госгранице РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области информирует граждан, заинтересованных лиц и субъекты предпринимательства о том, что на основании указания Россельхознадзора от 21.06.2019 № ФС-КС-7/15801, со всей территории Монголии разрешен ввоз (импорт) шкур и кож крупного рогатого скота; кожевенного, рогокопытного, кишечного, пушного, мехового, овчинно-мехового и мерлушкового сырья; шерсти и козьего пуха; щетины; конского волоса; пера, пуха кур, уток, гусей и других птиц на территорию Российской Федерации. Данная продукция, сырье в обязательном порядке должны сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами.
10/07/2019
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