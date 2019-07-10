О ввозе подконтрольной Россельхознадзору продукции из Монголии

Грозы и ливни прогнозируют в ночь на 10 июля в Прибайкалье В ночь на 10 июля в западных, центральных и южных районах Иркутской области прогнозируют ливневые...

В Кемерове компания из четырёх человек избила прохожего 7 июля в Кемерове на улице Мичурина в районе дома № 112 компания из четырёх человек набросилась на...

25 человек тушили ночной пожар в кемеровской многоэтажке В ночь с 8 на 9 июля в Кемерове произошел пожар в жилом пятиэтажном доме. Силами 25 человек и семи...