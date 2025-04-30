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Отчетный концерт хореографических коллективов состоялся в селе Суслово Мариинского округа

В концертной программе «Полет в волшебный мир хореографии» на сцене Сусловского сельского Дома культуры были представлено разнообразие танцевальных форм и направлений – от детского и народного танца до стилизации и современной хореографии.
Яркие костюмы, энергичные мелодии, выразительные танцевальные постановки хореографических коллективов Сусловского СДК и детской музыкальной школы № 80 не оставили в зале равнодушных. Праздник хореографии прошел в рамках Международного дня танца.

Фото: Сусловский СДК

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
30/04/2025
Культура
Мариинск
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