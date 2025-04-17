Работнице «Южного Кузбасса» передали нашедшуюся военную медаль деда

Оператору пульта управления угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс» входит в Группу «Мечел») Наталье Спиридоновой передали медаль ее деда Евгения Сильверстова, героя Великой Отечественной войны.

Торжественное вручение медали состоялось в Междуреченске на открытии научно-практической конференции исследователей истории из городов Кузбасса. Глава междуреченского муниципального округа Сергей Перепилищенко передал Наталье Спиридоновой медаль «За отвагу» ее деда ― героя, лётчика-штурмовика Евгения Тихоновича Сильвестрова.

В январе этого года во время прогулки вдоль реки Неман (Гродненский район республики Беларусь), на опушке леса, семья Авдей нашла медаль «За отвагу». Потемневшую и помятую, но с читаемым номером «2374774». Через центральный архив Министерства обороны удалось выяснить, кому она была вручена, и в итоге найти родственников героя.

К медали «За отвагу» Евгений Тихонович был представлен за успешные действия, совершенные в период с 15 февраля по 9 мая 1945 года. Из приказа о награждении: «…произвёл 17 успешных боевых вылетов, уничтожил из авиационного пулемёта орудие FlaK (зенитную установку), пулемётную точку; создал три очага пожара, один из которых ― в железнодорожном эшелоне противника». В 1945-м фронтовик спасался из подбитого горящего самолёта и потерял награду.

Боевой путь проходил в качестве авиастрелка на уникальном бронированном самолёте-штурмовике ИЛ-2. Евгений Тихонович участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, а последний боевой вылет совершил в Берлине в мае 1945 года.

После войны он вернулся в Сибирь и стал родоначальником большой династии тружеников разреза «Красногорский». Сегодня общий стаж династии насчитывает более 200 лет.

На семейном совете родственники решили передать находку в зал Воинской славы краеведческого музея Междуреченска. История этой награды добавит ярких деталей рассказу о доблести целого штурмового полка, в котором служил Евгении Тихонович Сильверстов.

Фото: Олега Бамбульского