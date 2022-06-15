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Росгвардейцы оказали содействие в задержании гаражного вора

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал подозреваемого, который проник в неохраняемый гараж и похитил имущество на сумму почти 50 000 рублей.

В вечернее время на маршруте патрулирования росгвардейцы получили ориентировку из органов внутренних дел с предполагаемым местонахождением 35-летнего местного жителя, который может быть причастен к совершению имущественного преступления. В ходе отработки адресов росгвардейцы обнаружили и задержали разыскиваемого топкинца.

По предварительной информации, задержанный путем повреждения кровли проник в один из городских гаражей, из которого похитил с целью дальнейшего сбыта комплект зимней резины, детскую коляску и сани стоимостью 49 600 рублей. Для разбирательства и установки местонахождения похищенного имущества росгвардейцы передали топкинца инициаторам розыска.

Росгвардия напоминает, что самым надежным способом обезопасить свое имущество является установка охранной сигнализации. В случае противоправных посягательств об этом незамедлительно станет известно бойцам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию нарушителей.

 

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
15/06/2022
Происшествия
Топки
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