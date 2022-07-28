Росгвардейцы задержали подозреваемого, совершившего кражу из ломбарда

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по сигналу работника торговой точки задержал подозреваемого в краже товара из ломбарда.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый объект в микрорайон Красная горка. На месте происшествия работница ломбарда указала на посетителя, который мог быть причастен к краже музыкальной колонки из другой точки. Росгвардейцы задержали подозреваемого для проверки информации. Им оказался ранее не судимый 30-летний местный житель, который пришел сдать похищенное имущество.

По предварительной информации, подозреваемый пришел в ломбард по улице Революции. Задержанный воспользовался моментом, пока работница разговаривала с другим посетителем, и выкрал музыкальную колонку стоимостью около 3 000 рублей. Когда женщина обнаружила пропажу, мужчина уже скрылся. Работница торговой точки позвонила коллеге из другого ломбарда и рассказала о случившемся. Когда подозреваемый пришел в торговую точку, продавец сразу же нажала кнопку экстренного вызова группы задержания.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия