Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали подозреваемого, совершившего кражу из ломбарда

 В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по сигналу работника торговой точки задержал подозреваемого в краже товара из ломбарда.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый объект в микрорайон Красная горка. На месте происшествия работница ломбарда указала на посетителя, который мог быть причастен к краже музыкальной колонки из другой точки. Росгвардейцы задержали подозреваемого для проверки информации. Им оказался ранее не судимый 30-летний местный житель, который пришел сдать похищенное имущество.

 По предварительной информации, подозреваемый пришел в ломбард по улице Революции. Задержанный воспользовался моментом, пока работница разговаривала с другим посетителем, и выкрал музыкальную колонку стоимостью около 3 000 рублей. Когда женщина обнаружила пропажу, мужчина уже скрылся. Работница торговой точки позвонила коллеге из другого ломбарда и рассказала о случившемся. Когда подозреваемый пришел в торговую точку, продавец сразу же нажала кнопку экстренного вызова группы задержания.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
28/07/2022
Происшествия
Топки
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus