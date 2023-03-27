Руководители «Южного Кузбасса» сыграли в мини-футбол

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») стартовал X турнир по мини-футболу среди руководителей подразделений. По результатам серии игр I этапа лидирует команда управления ПАО «Южный Кузбасс».

Корпоративный директорский турнир по мини-футболу в этом году посвятили двум юбилеям – 20-летию ПАО «Мечел» и 30-летию ПАО «Южный Кузбасс».

В спортивном зале Центра зимних видов спорта встретились пять команд: управления компании и четырех ее филиалов (Томусинского автотранспортного управления, а также управлений по открытой добыче угля, по подземной добыче угля и по обогащению и переработке угля).

Футболисты сыграли по круговой системе, каждый матч длился 15 минут. После четырех отборочных игр встретились обогатители и команда управления. В результате напряженной борьбы матч окончился победой управления ПАО «Южный Кузбасс».

Второй этап соревнований по мини-футболу среди руководителей подразделений и филиалов «Южного Кузбасса» состоится в июне. Окончательные итоги турнира подведут в декабре.

«Футбольная встреча прошла динамично, наши руководители показали неплохую физическую форму. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, дружно поддержавших коллег. Ежегодно в компании реализуется обширная спортивная программа: уже сейчас соревнуются волейболисты, впереди соревнования по настольному теннису, баскетболу, плаванию, а также традиционная летняя спартакиада», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"