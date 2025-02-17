Специалисты Россельхознадзора рассказывают, на что обращать внимание при выборе яиц
Когда мы заходим в магазин и направляемся к полке с яйцами, зачастую нас поджидает большой выбор. Как же сделать правильный выбор среди белых, коричневых, больших и маленьких яиц?
Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выделили основные признаки, позволяющие выбрать столовое яйцо, которое будет безопасным для употребления в пищу.
- Цвет скорлупы зависит от породы курицы, которая их несет. Белые яйца откладывают белые куры, а коричневые — рыжие и черные. Это всего лишь генетическая особенность, которая не влияет на питательные свойства яйца. Таким образом, не стоит ориентироваться на цвет скорлупы при выборе яиц, поскольку он не является индикатором их качества.
- При выборе яйца в магазине важно обратить внимание не только на срок годности. Нужно также оценить размер яйца, проверить, чтобы скорлупа не была повреждена и на ней не было грязи.
- В России выделяют пять категорий яиц в зависимости от размера. Высший сорт — свыше 75 г - на полках встречается редко, обычно в магазинах представлены яйца отборной категории, с массой от 65 до 74,9 г, яйца первой (55–64,9 г) и второй (45–54,9 г) категорий. Яйца третьей категории в магазины не поступают, так как используются как сырье для производства яичной продукции.
- От состояния скорлупы напрямую зависит безопасность яйца при употреблении в пищу. Если на скорлупе есть повреждения или грязь, это значит, что под скорлупу, в питательную часть яйца, могли попасть вредные элементы. Кроме того, они быстро портятся. Обычно такие яйца не попадают в магазины, их незамедлительно направляют на производство яичной продукции.
- Срок годности столового яйца составляет 25 суток. Испорченные яйца имеют характерный резкий запах, употреблять их в пищу строго противопоказано. Диетические яйца хранятся не более недели. В этом случае срок годности яйца наносится прямо на скорлупу.
Для снижения потребительских рисков специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора рекомендует гражданам приобретать куриное яйцо только в местах санкционированной торговли. Если вы хотите быть уверенными в качестве продукта, стоит рассмотреть возможность покупки яиц именно у проверенных производителей, которые могут гарантировать качество своей продукции.
В этой связи своевременными решениями становятся традиционные продовольственные ярмарки как на городских территориях, так и в районах, которые способны удовлетворить покупательский спрос, в том числе в преддверии особых дат. Например, в связи с приближающейся Масленицей, празднование которой выпадает в 2025 году на период с 24 февраля по 2 марта.
Для того чтобы обезопасить себя от приобретения некачественной продукции граждане в праве проверить у продавца наличие документов, подтверждающих безопасность и качество продукции.
К таким документам относятся ВСД (ветеринарные сопроводительные документы), из которых можно узнать информацию о территориальном и видовом происхождении, о ветеринарно-санитарном состоянии продукции и об эпизоотическом благополучии территорий их происхождения.