Студенты из города Мариинска побывали на экскурсии в поселке Верх-Чебула

Ребята прошли по маршруту «Первым делом самолеты…», разработанному специалистами Чебулинского краеведческого музея к 80-летию Великой Победы. В рамках экскурсии студенты Мариинского политехнического техникума узнали о подвигах земляка, Героя Советского Союза Григория Васильевича Баламуткина.

Родился В. Г. Баламуткин 3 марта 1918 года в селе Усть-Чебула Мариинского уезда Томской губернии. В годы Великой Отечественной войны участвовал в Курской битве, в битве за Днепр, в осенне-зимних наступательных боях на Гомельском направлении, в Белорусской наступательной операции.

Заместитель командира эскадрильи 431-го Слуцкого Краснознаменного штурмового авиационного полка 299-й Нежинской Краснознаменной ордена Суворова II степени штурмовой авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта старший лейтенант Григорий Баламуткин к июню 1944 года совершил 103 боевых вылета на штурмовку наземных войск врага. Умелыми действиями в сочетании с личным героизмом нанес значительный урон врагу. Так, им были уничтожены 22 танка, 95 автомашин, 17 полевых и 12 зенитных орудий, 10 минометных батарей, 10 железнодорожных вагонов и 1 паровоз, 6 складов, а также уничтожено и рассеяно до 600 солдат и офицеров.

Звание Героя Советского Союза Г. В. Баламуткину присвоено 26 октября 1944 года. После войны продолжал службу в Советской Армии. Служил на Украине и в Группе советских войск в Германии. Последняя должность – начальник воздушно-стрелковой службы бомбардировочного авиационного полка. С апреля 1958 года майор Г. В. Баламуткин – в запасе.

Поселился в городе Таганроге и в декабре 1958 года стал проректором по хозяйственной части. С августа 1961 года и до последних дней жизни – трудился преподавателем военно-морской кафедры Таганрогского радиотехнического института.

Также студенты приняли участие в творческом занятии, в ходе которого создали модель боевого самолёта-штурмовика Ил-2. Это занятие оставило у ребят яркие впечатления, к тому же они получили памятные сувениры.

Фото: Чебулинский краеведческий музей