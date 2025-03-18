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Суд в Кузбассе решил взыскать компенсацию морального вреда в пользу детей, покусанных собаками

В соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации собственник собаки обязан заботиться о её воспитании и принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.

От нападения собак, оставленными без надзора их владельцами, в разное время пострадали 10-летний мальчик, приехавший в Мариинск погостить у своей бабушки, а также 13-летняя девочка, проходившая мимо магазина в частном секторе города.

После нападения домашних животных родители пострадавших детей обратились в учреждение здравоохранения, а также в правоохранительных органы. Проведёнными проверками были установлены владельцы собак, которые не обеспечили содержание животных, при которых исключалось бы причинение вреда окружающим.

В результате нападения оставленных без присмотра собак пострадавшим детям был причинён моральный вред, выражающийся как в нравственных страданиях, так и в физической боли. В связи с этим прокурор Мариинска в интересах несовершеннолетних обратился в суд к владельцам собак о компенсации пострадавшим причинённого морального вреда.

В суде владельцы собак не оспаривали требования прокурора, согласившись с предъявленными исковыми требованиями.

По решениям Мариинского городского суда Кемеровской области собственники домашних животных обязаны выплатить компенсацию морального вреда по 20 тысяч рублей в пользу каждого из пострадавших детей.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

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18/03/2025
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