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Сын офицера Росгвардии стал призёром регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки»

В Кемерове прошёл региональный этап Всероссийского творческого конкурса «Хрустальные звёздочки», организованного Федеральной службой судебных приставов. Сын сотрудника Управления вневедомственной охраны Росгвардии лейтенанта Михаила Игошина 17-летний Ярослав Игошин занял первое место в номинации «Вокал» в возрастной группе от 13 до 18 лет. Он покорил жюри исполнением песни «За того парня» на слова Роберта Рождественского и получил право выступить на федеральном этапе конкурса.

Ярослав уже не в первый раз становится призёром творческих соревнований. Победа на региональном этапе открывает ему путь к участию в финале Всероссийского фестиваля-конкурса детского творчества.

В завершение мероприятия заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу майор Артём Сальников поздравил победителей, наградил лауреатов и пожелал всем участникам новых творческих успехов.

Справочно: Фестиваль-конкурс «Хрустальные звёздочки» проводится ежегодно с 2008 года по инициативе руководства Федеральной службы судебных приставов. В нём принимают участие дети сотрудников правоохранительных, силовых и государственных структур, а также талантливые дети со всей страны. Основные цели конкурса - воспитание у молодого поколения чувства патриотизма и гражданской ответственности, поддержка творческих инициатив детей и укрепление семейных ценностей.

 

Фото: Росгвардия

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01/04/2025
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