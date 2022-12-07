В Кемерове проходит XI Международный конкурс музыкального творчества «Сибириада»

В адрес оргкомитета поступило более 1300 заявок из Китая, Беларуси, Израиля, Сербии, Казахстана, Приднестровья, Монголии и регионов России: Московской, Ленинградской, Иркутской, Курской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Саратовской, Томской, Тюменской областей, а также Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Хабаровского краёв, республик Алтай, Тыва, Хакасия и других.

На базе Кемеровского государственного института культуры проходят прослушивания участников ХI Международного конкурса музыкального творчества «Сибириада». Они будут проходить в 15 номинациях до 15 декабря.

В конкурсе принимают участие творческие коллективы, руководители и отдельные исполнители, а также преподаватели музыкально-теоретических дисциплин, учителя музыки, музыкальные работники, ученики и студенты. По итогам конкурсных прослушиваний лучшие исполнители выйдут в финал, где сразятся за главный приз – Гран-при в размере 100 тыс. рублей.

Также в КемГИК пройдут мастер-классы выдающихся профессионалов в области музыкального искусства. Подведение итогов конкурса и награждение финалистов состоится в середине декабря.

В номинации «Вокальное исполнительство. Народное пение» от Тяжинского округа выступили учащиеся детской школы искусств № 31 под руководством Ольги Владимировны Стифоровой.

Юные участники уверенно держались на сцене, ярко и эмоционально исполняли конкурсную программу. Жюри высоко оценило творческий потенциал и музыкальный талант ребят. В итоге вокальный квартет «Млада» стал Лауреатом III степени, Кира Глушкова и Екатерина Науменко – Дипломантами I степени.

В конкурсе также принял участие концертмейстер Сергей Анатольевич Светляков с сольной программой в номинации «Инструментальное исполнительство. Соло». Он награждён дипломом Лауреата I степени.

ХI Международный конкурс «Сибириада» посвящён 90-летию со дня рождения выдающегося композитора Родиона Щедрина. Учредители конкурса – Министерство культуры РФ, министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово, Кемеровский государственный институт культуры.