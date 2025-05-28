Всего было представлено более 130 номеров. Зрители и жюри увидели, как дебютные выступления, так и плоды ежедневных репетиций детей, упорно занимающихся не один год и успевших многому научиться.

Мариинский округ представляли юные артисты культурно-досугового объединения «Праздник» – образцовый самодеятельный коллектив, хореографический ансамбль «Забава» и его группы «Гномики», «Растишки», «Росток» и «Ладушки» (руководитель Лилия Яковлева), творческий коллектив Дворца культуры – детский хореографический ансамбль «Звездный дождь» (руководитель Анастасия Коханская).

Образцовый самодеятельный коллектив, хореографический ансамбль «Забава» стал лауреатом первой степени за танец «Один парень на селе».

Участники групп «Ладушки», «Росток» и «Растишки» хореографического ансамбля «Забава» – лауреаты второй степени. Детский хореографический ансамбль «Звездный дождь» отмечен дипломом лауреата третьей степени. Дипломантами первой степени стали самодеятельные артисты из группы «Гномики» хореографического ансамбля «Забава».

Приз зрительских симпатий получили группы «Росток» и «Растишки» образцового самодеятельного коллектива, хореографического ансамбля «Забава» и детский хореографический ансамбль «Звездный дождь».

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)