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В Кемерово прошел танцевальный конкурс «Art Dance»

В Кемеровском областном театре драмы им. А.В. Луначарского состоялся гала-концерт областного танцевального конкурса «Art Dance». Организатором конкурса стал Дом актера.

На конкурс было заявлено 12 артистических пар, в финал вышли 4. Участники выступили в трех конкурсных номинациях: «Бостонский клуб» – европейские танцы, «Современные параллели» и «Фолк-дэнс эксперимент».

Гран-При конкурса завоевали актеры Кемеровского областного театра драмы им. А.В. Луначарского Роман Манадышев и Виктория Егорова. Хореографом пары выступил руководитель студии цирка, танца и акробатики «UNIART» Евгений Муравьев. I место заняли актеры Новокузнецкого драматического театра Евгений Лапшин и Елена Дьячкова. Хореограф пары – артистка Новокузнецкого драматического театра Анфиса Романюк. II места удостоены артисты Кемеровского театра для детей и молодежи Федор Шишмарев и Ольга Ткаченко. Хореографом выступила балетмейстер и художественный руководитель ансамбля современного танца «Доминанта» Анастасия Рубанова. III место заняли актеры Кемеровского областного театра драмы им. А.В. Луначарского Максим Лифанов и Юлия Тельная. Хореограф Евгений Муравьев. «Приз зрительских симпатий» вручен Максиму Лифанову и Юлии Тельной.

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kuzbassnews.ru
03/06/2019
Культура
Топ
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