В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственника зарастающих пахотных земель в границах Кемеровского района

Зарастание земельного участка площадью 16 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 10 марта 2025 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Кемеровского района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодия, стало наличие зарастания древесной (разновозрастные деревья березы высотой до 2 м) и сорной растительностью (на участке зафиксирована старица предыдущих вегетаций), что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи 12 марта 2025 года гражданке, в пользовании которой данный участок находятся на праве собственности, ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает, что собственник или пользователь земли сельскохозяйственного назначения обязан ее обрабатывать, засеивать, скашивать или использовать для нужд сельского хозяйства, соблюдая законодательство в области землепользования и охраны окружающей среды.

За неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения в течение установленного законодательством срока, или использование такого участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, граждане и организации могут потерять право пользования своей или арендованной землей.