В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственников зарастающих пахотных земель в границах Кемеровского района

межрегионального управления Россельхознадзора 10 марта 2025 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Кемеровского района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодия, стало наличие зарастания древесной (разновозрастные деревья березы высотой до 3 м) и сорной растительностью (на участке зафиксирована старица предыдущих вегетаций), что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи 12 марта 2025 года гражданам, в пользовании которых данный участок находятся на праве долевой собственности, ведомством объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напоминают, что собственник или пользователь земли сельскохозяйственного назначения обязан ее обрабатывать, засеивать, скашивать или использовать для нужд сельского хозяйства, соблюдая законодательство в области землепользования и охраны окружающей среды.

За неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения в течение установленного законодательством срока, или использование такого участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, граждане и организации могут потерять право пользования своей или арендованной землей.