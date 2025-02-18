В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на рапс в связи с нарушениями при оформлении

13 февраля 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию рапса урожая 2024 года, оформленной с нарушением процедуры декларирования.

Так, юридическое лицо задекларировало 3 тыс. т рапса при наличии сведений об урожае в объеме 1 600 т, что свидетельствует о недостоверном декларировании соответствия продукции. Кроме того, ведомством установлены нарушения при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе, а именно: оптически считываемый матричный код (QR-код) указан не в поле 13 «QR-код».

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 13 февраля 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено проводить подтверждение (декларирование) соответствия партии зерна в количестве, не превышающем объем сформированной партии зерна (в весе после доработки), а также соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».