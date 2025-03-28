В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на рапс в связи с нарушениями при декларировании

25 марта 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию рапса урожая 2024 года, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 1 860 т рапса, предназначенного на пищевые цели, индивидуальный предприниматель допустил нарушения при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе. Так, раздел «В лице» не заполняется, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; а оптически считываемый матричный код (QR-код) необходимо указывать в поле 13 «QR-код».

Также, при оформлении декларации о соответствии (электронная версия) на сайте Федеральной службы по аккредитации (fsa.gov.ru), протокол испытаний указан в разделе «Документы, предполагаемые схемой декларирования». Вместе с тем, все протоколы испытаний необходимо указывать в разделе «Исследования, испытания, измерения».

Кроме того, предпринимателем допущены несоответствия по массе зерна при проведении процедуры оценки (подтверждения) соответствия, что свидетельствует о принятии декларации на основании недостоверных сведений.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Топкинского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 26 марта 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— подтверждение (декларирование) соответствия партии зерна проводить в количестве, не превышающем массу собранного урожая зерна (в весе после доработки);

— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов, соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».