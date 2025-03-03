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В Кузбассе специалисты Россельхознадзора отмечают пользу профилактических визитов для аграриев по вопросам соблюдения земельного законодательства

С начала 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели 8 профилактических визитов для предприятий Кузбасса в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора).

3 из них состоялись с использованием мобильного приложения «Инспектор» для хозсубъектов, занимающихся выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разъяснены обязательные требования земельного законодательства.

Наряду с этим, в ходе профилактических визитов представители ведомства рассказали следующие важные аспекты в области земельного контроля:
— важность поддержания сельхозземель в надлежащем состоянии;
— вовлечение неиспользуемых участков в оборот;
— необходимость расторжения договоров аренды в связи с ненадлежащим использованием земель арендаторами;
— изменения законодательства в области земельного контроля;
— ответственность за нарушение земельного законодательства.

Специалисты ведомства информируют, что при наличии у кемеровских аграриев вопросов в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора), в том числе по использованию мобильного приложения «Инспектор», можно обратиться за консультацией по телефону в г. Кемерово: 8 (3842) 34-99-15 или по адресу: г. Кемерово. ул. Муромцева, 2Б.

Общество
kuzbassnews.ru
03/03/2025
Общество
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