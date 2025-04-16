В Мариинске отпраздновали 32-летие Мариинского казачьего округа

В культурно-досуговом центре «Творчество» с приветственным словом к казакам обратилась начальник управления культуры администрации Мариинского муниципального округа Мария Владимировна Бесолбасова.

Атаман Мариинского казачьего округа Евгений Леонидович Новоженников поздравил всех присутствующих с праздником и вручил благодарственные письма за активное участие в деле возрождения казачества России. С поздравительной речью перед казаками выступил атаман Чебулинского казачьего округа Владислав Андронович Осипов.

Казачьими бытовыми и походными песнями зрителей порадовали хор русской песни «Лейся песня» и ансамбль русской песни «Шумиха» (руководитель Надежда Уйманова). Украшали программу танцевальными номерами хореографические коллективы «Акварель» и «Параллель» (руководитель Ольга Радченко).

Концертные номера чередовались с поэтическими произведениями о нелегкой казачьей судьбе, доблести, чести и славе. Стихи прозвучали в исполнении участницы литературно-творческого объединения «Вдохновение», члена Мариинского отделения Союза Кузбасских писателей Галины Васильевны Юрченко.

Свои музыкальные подарки казакам подготовили и гости – казачий хор «Вольница» (руководитель Татьяна Михайлова, концертмейстер Александр Егель, поселок Верх-Чебула), фольклорный ансамбль «Веселуха» (руководитель Елена Штенко, КДО «Праздник»), мужской вокальный ансамбль «Волюшка» (руководитель Сергей Красов, Районный дом культуры).

Песней «Русь молодая…» праздничную программу завершил ансамбль «Колледж» (руководитель Марина Лиханова, Мариинский педагогический колледж).

Фото: культурно-досуговый центр «Творчество» города Мариинска