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В Мариинском округе состоялся фестиваль-форум хореографических коллективов «Вы в танцах!»

Учредитель фестиваля – управление культуры администрации Мариинского муниципального округа, организатором выступило муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно-методический центр».
В конкурсе приняли участие более 25 коллективов, а это 300 артистов. На сцене Районного Дома культуры конкурсанты представили номера в различных стилях и направлениях: от народных мотивов до современной хореографии.
В состав жюри вошли режиссер театра «Желтое окошко» Ангелина Кабакова (город Мариинск), преподаватель детской школы искусств № 23, руководитель хореографического коллектива «Вдохновение» Анатолий Видяков (поселок Тисуль) ведущий методист Центра народного творчества Кузбасса Мария Яковлева.
По итогам заседания оценочной комиссии Гран-при конкурса и денежный приз получил образцовый самодеятельный коллектив, хореографический ансамбль «Забава» (руководитель Лилия Яковлева).
После конкурсной части прошел мастер-класс по актерскому мастерству от режиссера театра «Желтое окошко» Ангелины Кабаковой и тимбилдинг по хореографии от ведущего методиста Центра народного творчества Кузбасса Марии Яковлевой.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

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kuzbassnews.ru
01/05/2025
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