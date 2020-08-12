В Прокопьевске бойцы Росгвардии с поличным задержали похитителя телефонного кабеля

В дневное время в городе Прокопьевск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сообщение о повреждении телефонного кабеля в многоквартирном доме на улице Союзная.
Подъезжая к месту происшествия, бойцы Росгвардии заметили в дворе дома подозрительного гражданина, который сматывал кабель. Стражи правопорядка остановили мужчину для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 32-летний местный житель.
Экипаж Росгвардии выяснил, что задержанный проник в чердачное помещение жилого дома и при помощи ножовки срезал 45 метров телефонного кабеля. Предварительно установлено, что злоумышленник намеревался сдать похищенное имущество в пункт приёма металлолома.
Для дальнейшего подозреваемого росгвардейцы передали злоумышленника правоохранителям.
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