В Прокопьевске бойцы Росгвардии с поличным задержали похитителя телефонного кабеля

В дневное время в городе Прокопьевск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сообщение о повреждении телефонного кабеля в многоквартирном доме на улице Союзная.

Подъезжая к месту происшествия, бойцы Росгвардии заметили в дворе дома подозрительного гражданина, который сматывал кабель. Стражи правопорядка остановили мужчину для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 32-летний местный житель.

Экипаж Росгвардии выяснил, что задержанный проник в чердачное помещение жилого дома и при помощи ножовки срезал 45 метров телефонного кабеля. Предварительно установлено, что злоумышленник намеревался сдать похищенное имущество в пункт приёма металлолома.

Для дальнейшего подозреваемого росгвардейцы передали злоумышленника правоохранителям.