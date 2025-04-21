Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Салаире, благодаря вмешательству прокуратуры, восстановлено дорожное полотно

По результатам проведенного мониторинга сети Интернет и соцмедиа пространства Гурьевской межрайонной прокуратурой выявлена публикация о ненадлежащем состоянии проезжей части в г. Салаир после проведенных ремонтных работ по укладке сетей холодного водоснабжения.

По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что в г. Салаир в период с марта 2023 года по ноябрь 2025 года выполнялись капитальные ремонтные работы сетей холодного водоснабжения.  После таяния снега отделом капитального строительства не был осуществлен контроль за выполнением работ по благоустройству нарушенных территории и дорожного покрытия.

В связи с выявленными нарушениями межрайонный прокурор внес представление главе муниципалитета.

Благодаря вмешательству прокуратуры проведены восстановительные работы дорожного полотна. 

 

                                                                               

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Общество
Гурьевск
kuzbassnews.ru
21/04/2025
Общество
Гурьевск

Популярное за месяц
В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили реализацию на маркетплейсе незарегистрированных сортов пакетированных семян овощных культур
Cпециалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения при обороте продукции животного происхождения в магазинах сетей «Светофор» и «Маяк»
В Мариинске в рамках фестиваля-эксперимента прошли мастер-классы, интенсивы, форумы и творческие встречи
В Кузбассе Россельхознадзор объявил предостережение фермерскому хозяйству за нарушения правил применения пестицидов
Из-за урагана в Кузбассе отключается электричество, перевернуты остановки
В Кузбассе с помощью мобильного приложения «Инспектор» проведен профилактический визит в отношении сельхозтоваропроизводителя
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus