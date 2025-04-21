В Салаире, благодаря вмешательству прокуратуры, восстановлено дорожное полотно

По результатам проведенного мониторинга сети Интернет и соцмедиа пространства Гурьевской межрайонной прокуратурой выявлена публикация о ненадлежащем состоянии проезжей части в г. Салаир после проведенных ремонтных работ по укладке сетей холодного водоснабжения.

По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что в г. Салаир в период с марта 2023 года по ноябрь 2025 года выполнялись капитальные ремонтные работы сетей холодного водоснабжения. После таяния снега отделом капитального строительства не был осуществлен контроль за выполнением работ по благоустройству нарушенных территории и дорожного покрытия.

В связи с выявленными нарушениями межрайонный прокурор внес представление главе муниципалитета.

Благодаря вмешательству прокуратуры проведены восстановительные работы дорожного полотна.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области