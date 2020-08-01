В Тисульском округе прошла пешая экскурсия по маршруту «Родина Героев»

Туристы из города Кемерово побывали на месте расположения группы курганов тагарского периода на окраине деревни Усть-Барандат. Из рассказа экскурсовода дети узнали об обычаях того далекого времени, увидели бронзовые изделия тагарцев из фондов Тисульского музея.
Экскурсанты посетили родную деревню Героя Советского Союза, летчика Ивана Дмитриевича Пашкова - Усть-Барандат. Недалеко от этого места находится родина легендарного воина-сибиряка Николая Ивановича Масалова (деревня Вознесенка), поэтому ребятишкам рассказали о боевом пути прославленного земляка. На память юным туристам вручили буклеты, посвященные Герою Кузбасса Н. И. Масалову.
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