В Тяжинском округе награждены участники тушения пожаров в селе Преображенка

Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии отмечены учащиеся Тяжинской средней школы № 3 Сергей Васильевич Бердник и Денис Александрович Нестеренко, студент Томского государственного педагогического университета Валерий Евгеньевич Валеев, студент Кемеровского педагогического колледжа Данил Александрович Тимченко.
За неравнодушие, активную гражданскую позицию, личное участие в ликвидации пожаров Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награжден индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Михаил Тимофеевич Кудринский.
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