В Тяжинском округе награждены участники тушения пожаров в селе Преображенка

Илья Середюк рассказал о новом асфальтобетоне для кемеровских дорог Градоначальник отметил, что для решения этой задачи на предприятии модернизировали лабораторию....

Больной коронавирусом обвинил мэра Новокузнецка во лжи Горожанин представился Николаем, жителем Абагура-Лесного. Он заявил, что не причастен к вспышке...

Сергей Цивилёв ослабил режим повышенной готовности в Кузбассе Как следует из обращения губернатора, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 17 мая...