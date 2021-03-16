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В Яе подростки совершили виртуальное путешествие по городам Кузбасса

Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних узнали, что в состав Кемеровской области входят 20 городов, множество деревень и поселков.
В регионе насчитывается 7 городов с численностью населения свыше 100 тысяч жителей: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Белово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий и Междуреченск. По числу таких городов Кузбасс уступает лишь Московской области.
«Путешествие» состоялось в рамках знакомства ребят с родным краем в преддверии празднования 300-летия Кузбасса.

Культура
Яя
kuzbassnews.ru
16/03/2021
Культура
Яя
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Новости Кузбасса

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