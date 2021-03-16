В Яе подростки совершили виртуальное путешествие по городам Кузбасса

Loading...
Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних узнали, что в состав Кемеровской области входят 20 городов, множество деревень и поселков.
В регионе насчитывается 7 городов с численностью населения свыше 100 тысяч жителей: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Белово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий и Междуреченск. По числу таких городов Кузбасс уступает лишь Московской области.
«Путешествие» состоялось в рамках знакомства ребят с родным краем в преддверии празднования 300-летия Кузбасса.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Доисторическая находка была обнаружена специалистами в воскресенье, 14 марта, во время проведения...
|
Обязанность по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО игнорируют не только граждане, но и...
|
В Кемерове вновь начал работу перинатальный центр имени Решетовой, который с июня прошлого года...
|
В Кемерове вновь начал работу перинатальный центр имени Решетовой, который с июня прошлого года...