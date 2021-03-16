В Яе подростки совершили виртуальное путешествие по городам Кузбасса

В городе Кемерово на Притомском проспекте нашли останки мамонта Доисторическая находка была обнаружена специалистами в воскресенье, 14 марта, во время проведения...

ЭкоТек: «Позиция суда однозначна: отходы образуют все» Обязанность по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО игнорируют не только граждане, но и...

Перинатальный центр в Кемерове возобновил работу после длительного приема COVID-пациентов В Кемерове вновь начал работу перинатальный центр имени Решетовой, который с июня прошлого года...