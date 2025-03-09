Витрины «Сделано в Кузбассе» появятся на популярных маркетплейсах страны

Размещение товаров на площадках маркетплейсов позволит кузбасским производителям повысить узнаваемость своего бренда, расширить географию и объемы продаж, станет дополнительным источником для продвижения местной продукции. Витрина «Сделано в Кузбассе» инициирована региональным министерством экономического развития и центром «Мой бизнес» в Кузбассе, который работает по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«О продвижении кузбасской продукции нам удалось договориться с представителями крупнейших маркетплейсов страны. Благодаря этому повысится узнаваемость бренда, расширится география клиентов, увеличится объем продаж. Знаю, что это актуально для наших производителей», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Сейчас центр «Мой бизнес» Кузбасс занимается сбором заявок от производителей.

Разместить продукцию на витрине могут юридические лица, индивидуальные предприниматели или самозанятые с местным производством, которые уже продают свою продукцию на данных электронных площадках.

Так о готовности размещаться под региональным брендом заявили несколько предпринимателей.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса