Воспитанники кузбасской Росгвардии отправятся на чемпионат России по универсальному бою

В Челябинске 16 кемеровских юнгвардейцев завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по Универсальному бою среди юношей и девушек.

Сборную команду из Кузбасса представили воспитанники войск правопорядка из детской группы специального назначения «Стальная рысь», имени погибшего собровца лейтенанта Юрия Латыпова и курсанты центра спецподготовки молодежи «Витязь». Всего в соревнованиях участвовали 400 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 26 регионов страны.

Участникам были подготовлены различные испытания на силу, скорость и выносливость. По правилам универсального боя каждому спортсмену предстояло выполнить норматив в беге на короткую дистанцию, попасть в цель спортивным снарядом, а также забраться по канату. Лишь после успешного преодоления испытаний боец допускался к поединку.

В результате упорной борьбы воспитанники кузбасской Росгвардии помогли сборной команде из Кузбасса занять первое место в турнире, завоевав 8 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых медалей. Юнгвардейцы Полина Симонова и Юрий Бердюгин выполнили кандидатский норматив в мастера спорта.

Победители и призеры турнира отправятся на Чемпионат России по универсальному бою, который пройдет в конце февраля и начале марта в Москве.