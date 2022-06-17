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За минувшие сутки росгвардейцы помогли вернуться домой троим без вести пропавшим

В Кемеровской области экипажи вневедомственной охраны Росгвардии помогли вернуться к родным без вести пропавшим гражданам, в том числе двоим несовершеннолетним.

 В городе Топки в ночное время за помощью к правоохранителям обратилась местная жительница, сообщившая, что ее сыновья 17 и 14 лет не вернулись домой с прогулки. Выяснив приметы несовершеннолетних братьев, стражи правопорядка приступили к обследованию ближайших от их места жительства дворовых территорий. В результате росгвардейцы совместно с сотрудниками ПДН обнаружили разыскиваемых в компании сверстников. Найденные братья были возвращены домой.

 Кроме этого, в Кисилевске на маршруте патрулирования экипаж Росгвардии получил информацию от очевидцев о подозрительном мужчине на одной из городских улиц. В ходе проверки сообщения стражи правопорядка обнаружили мужчину, который нуждается в медицинской помощи. Им оказался находящийся в розыске как без вести пропавший 61 летний местный житель, который ушел из дома и не смог самостоятельно вернуться.

 Обнаруженного мужчину росгвардейцы передали инициаторам розыска.

 

Общество
Киселевск
Топки
kuzbassnews.ru
17/06/2022
Общество
Киселевск
Топки
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