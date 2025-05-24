Зачем проверять щитовидную железу - советы врача

Врач - эндокринолог поликлиники N 9 Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова Марина Николаевна Вавулина рассказала X кому нужно проходить обследование у эндокринолога и сдавать анализы на гормоны.

"Это необходимо тем, у кого есть проблемы с эндокринной системой, в том числе в детстве, подростковом возрасте, во время беременности или в настоящее время. Также рекомендуется проверить щитовидную железу, если у кого-то из родственников были эндокринные заболевания.



Для каждого пациента составляется индивидуальный план обследования, который зависит от жалоб, генетической предрасположенности, осмотра и истории болезни", - пояснил медицинский работник.

Врач определяет, какие анализы нужно сдать и какие проблемы необходимо исключить или найти.



Среди наиболее распространённых эндокринных заболеваний — йододефицитные состояния. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России нет регионов, где население не подвержено риску йододефицита.



Чаще всего эти заболевания возникают в периоды, когда организму требуется больше йода — в детстве, подростковом возрасте, во время беременности и кормления грудью. Поэтому эти группы людей должны быть тщательно обследованы специалистами — педиатрами, гинекологами. При выявлении отклонений их направляют к эндокринологу для дополнительного обследования.



Для этих групп людей существует стандартный набор анализов первой линии — УЗИ щитовидной железы и анализ на гормон ТТГ.



"Например, если у женщины нарушен менструальный цикл, она проходит обследование у гинеколога, - продолжает Марина Николаевна Вавулина. - Чтобы исключить органические патологии половых органов, кисты, новообразования и аномалии развития половой системы. Затем гинеколог решает, нужно ли направить пациентку к эндокринологу для поиска эндокринных причин нарушений".

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото).