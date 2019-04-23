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Житель Топкинского района случайно нанес смертельные травмы работодателю

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Топкинского района. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.   По версии следствия, обвиняемый  управлял трактором с присоединенным   к нему картофелеуборочным комбайном, не имея водительского удостоверения. Заметив, что 59-летний  мужчина поднялся на корпус его движущегося комбайна, он не остановил работу механизма, а продолжил движение, в результате чего потерпевший сорвался и оказался зажатым между механизмами комбайна, получил травму ног. Очевидцы произошедшего незамедлительно доставили пострадавшего в больницу, однако спасти его не удалось.  В связи с тем, что обвиняемый не желал наступления опасных последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности, а также в силу возраста и опыта должен был предвидеть как возможность падения и получения травм, так и возможность наступления смерти потерпевшего, уголовное дело было возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности. Обвиняемый работал у потерпевшего, который являлся фермером, без трудового договора.   Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
23/04/2019
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