Аэропорт Новокузнецк начал обслуживание рейсов в Махачкалу

Со 2 мая 2024 года открылись прямые вылеты из Новокузнецка в столицу Дагестана. Первых пассажиров встретили в торжественной обстановке традиционной водной аркой. Рейсы в Махачкалу выполняет базовый перевозчик аэропорта – Nordwind Airlines – на самолетах Airbus A-320 с компоновкой 220 пассажирских мест.

Вылеты из Новокузнецка запланированы по понедельникам и четвергам в 22:05 и 11:05 соответственно. Время в полете составит 04 ч. 35 мин. Стоимость билетов начитается от 7 800 рублей.

«Мы работаем над развитием маршрутов для отпусков кузбассовцев круглый год. Сочи летает всесезонно, зимой были рейсы в Таиланд. Теперь черед Каспийского моря», - прокомментировал генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Напомним, сегодня самолеты авиакомпании Nordwind летают из Новокузнецка круглогодично по трем прямым направлениям: в Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Кроме того, пассажирам доступны трансферные рейсы через любой из этих городов по более чем 20 направлениям. Только в 2023 году аэропорт обслужил более 1000 рейсов авиакомпании, ими воспользовались около трети всех пассажиров авиагавани.

Фото: Международный аэропорт Новокузнецк