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Более 11 тысяч кузбассовцев, пострадавших на производстве, прошли санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации СФР в 2023 году

В прошлом году реабилитационные центры СФР приняли на лечение 11596 жителей Кемеровской области, пострадавших на производстве. Им были оказаны услуги по медицинской реабилитации после черепно-мозговых травм, повреждений верхних и нижних конечностей, других нарушений здоровья, а также услуги по санаторно-курортному лечению.

С прошлого года центры Социального фонда, в том числе ведут медицинскую реабилитацию по базовой программе обязательного медицинского страхования. Пациентам оказывают первичную медико-санитарную и амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляют стационарные услуги.

Традиционно большинство пострадавших (6012 человек) принял центр реабилитации «Топаз», находящийся на территории Кемеровской области. В нем граждане проходят комплексную реабилитацию последствий производственных травм и профессиональных заболеваний органов дыхания, слуха, системы кровообращения, нервной системы, костно-мышечной системы, органов пищеварения, лечат нарушения обмена веществ. Центр располагает современной лечебно-диагностической базой. Для лечения применяются все виды бальнеолечения, массажа, кинезотерапия, спелеотерапия, аппаратная физиотерапия, медицинские тренажеры. Благодаря ранней реабилитации 81 % граждан, пострадавших в результате несчастного случая на производстве, возвращается к труду и активной жизни.

Проходить восстановительное лечение по путевкам СФР в реабилитационных центрах можно ежегодно. Для этого необходимо подать заявление на портале Госуслуг или лично в клиентской службе Отделения СФР по Кузбассу.

В 2023 году региональное Отделение СФР приняло участие в пилотном проекте по раннему выявлению профзаболеваний. В нем приняли участие 20 крупных угольных предприятий Кузбасса. 225 работников этих предприятий, у которых были выявлены ранние признаки профессиональных заболеваний, были направлены на профилактическое лечение в реабилитационные центры. Повторные медицинские осмотры показали улучшение состояния здоровья у 65 % сотрудников. Расходы по проекту составили 34,7 миллиона рублей.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу, позвонив по телефону: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный).

 

Фото: ОСФР

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30/01/2024
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