Что нужно не забыть сделать осенью в огороде

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминают о том, что нужно сделать осенью на приусадебном участке.

Надеемся, что все помнят прекрасный способ предотвратить появление сорняков и дополнительно обогатить почву минералами, питательными веществами. Сидераты — это полезные зеленые удобрения. Они приносят огромную пользу для почвы: насыщают азотом и другими важными веществами, помогают земле восстанавливаться после плодородия; улучшают структуру грунта, делают ее более рыхлой и восприимчивой к влаге; останавливают рост сорняковых трав; препятствуют появлению эрозии почвы; избавляют от вредных микроорганизмов, делают землю более здоровой. Более эффективно использовать сидераты после сезона урожая. Для того, чтобы воздействие зеленых удобрений было сильнее, необходимо правильно подобрать сидерат под конкретный случай. Чаще всего высевают фацелию или горчицу. Сеют их сразу же, как собрали все с грядок. Они отличаются быстрой всхожестью. Также популярностью пользуются бобовые: горох, нут, люпин, соя, чечевица. Лидер по насыщению почвы азотом — люпин. Его лучше выбрать для удобрения, если ваша почва содержит небольшое количество этого вещества. Хорошее влияние на грунт оказывают крестоцветные: рапс, редька. Гречка способствует разрыхлению земли за счет глубоко прорастающих корней. Злаки также хороши по-своему: рожь, овес, пшеница, ячмень.

Обратите внимание если в земле после летнего сезона стали образовываться грибки или пагубно влияющие бактерии, то во избежание возникновения данной проблемы на следующий сезон, проведите обработку специальными биологическими средствами. Только приобретайте их в специализированных магазинах.

И в заключении хотелось бы напомнить о том, что пытаться разбить лед и снег лопатой сомнительное удовольствие, поэтому о заготовке грунта для рассады необходимо позаботиться сейчас. Насыпьте землю в ящики или ведра предварительно обеззаразив (хотя это можно сделать потом). Для обеззараживания можно воспользоваться старым надежным способом: прокалить землю в духовке. Положите грунт в емкость, подходящую для духовой печи, это может быть противень или форма для выпечки. Разогрейте духовку до 80-90 градусов, поставьте грунт и держите полчаса. Не выставляйте слишком высокие температуры в духовке, в перегретой почве могут образоваться токсины. Да и вообще она лишится полезных составляющих. Достаньте из печи и остудите землю. То же самое можно сделать в микроволновке. Только посуду нужно будет использовать специальную для нее. Второй способ — тщательно пролейте землю слабым раствором марганцовки (5 г на 10 л). Если почва кислая — добавьте немного доломитовой муки, 5-ть столовых ложек на ведро земли. Есть и другие способы: медный купорос, зола, спецсредства.