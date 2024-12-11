День памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова прошел в Тяжинском округе

10 декабря 2024 года исполнилось 102 года со дня рождения Н. И. Масалова. В Нововосточной средней школе в этот день отметили 20-летний юбилей пионерской дружины имени легендарного земляка. В честь этой знаменательной даты состоялся пионерский сбор. Помимо подведения итогов работы, проделанной за двадцать лет, ребят ждала увлекательная игра-путешествие «По стране Пионерия».

В этот знаменательный день в Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялась концертно-познавательная программа «Навеки в памяти народной». Присутствующие посмотрели документальные фильмы, посвященные жизни и подвигу Н. И. Масалова. Участники художественной самодеятельности Дома культуры выступили с концертными номерами.

В Тяжинской детской художественной школе № 13 открылась выставка работ учащихся, посвященная Николаю Ивановичу Масалову. Специалист сектора краеведения Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова провела для жителей и гостей окружного центра акцию «Герой из легенды!». Волонтеры отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума Владимир Абдулов, Кирилл Лямин и Александр Роженицев очистили от снега место захоронения героя и его жены.

В доме-музее Николая Ивановича Масалова на экскурсии побывали специалисты отраслевых предприятий Сибирского Делового Союза: ООО «СДС-Строй», КАО «Азот», АО ХК «СДС», ООО «Мазуровский кирпичный завод». На площадке дома-музея гостей встречала полевая кухня. В честь дня рождения Николая Ивановича Масалова в центральной комнате дома-музея участники экскурсии установили букет цветов. В Книге отзывов гости оставили слова благодарности за сохранение памяти о воине-освободителе.

В Кубитетском сельском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности состоялась беседа «Наш земляк – Герой Кузбасса!». Учащиеся познакомились с главными событиями из жизни участника Великой Отечественной войны, старшего сержанта Николая Ивановича Масалова. За годы войны ему не раз приходилось смотреть смерти в глаза, трижды он был ранен и дважды контужен. Во время ожесточенных уличных боев при штурме Берлина Николай Иванович Масалов спас немецкую девочку. Его подвиг увековечен в величественном монументе «Воин-освободитель», установленном в Трептов-парке города Берлина. Школьникам рассказали о том, что в ноябре 2022 года копию берлинского памятника установили в городе Кемерово. Мемориал посвящен всем героям-сибирякам. Затем ребята приняли участие в викторине.

В творческом объединении «Радуга», на базе Тяжинской средней школы № 2, прошла беседа. Педагог Тяжинского центра дополнительного образования Ольга Владимировна Толстова рассказала школьникам о жизненном пути Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности