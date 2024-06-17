Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию дивизии имени Ф.Э. Дзержинского.

В канун векового юбилея Отдельной орденов Суворова, Жукова, Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов вручил соединению государственную награду и открыл памятник основателю дивизии Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.

В мероприятиях приняли участие представители руководства войск национальной гвардии Российской Федерации, законодательной и исполнительной властей, духовенства, ветераны и военнослужащие соединения, родственники солдат и офицеров, погибших при исполнении воинского долга.

Торжество в честь 100-летия прославленной дивизии началось с открытия памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому – Председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). 100 лет назад под его руководством формировалась дивизия и укреплялся ее кадровый состав. По ходатайству личного состава приказом ОГПУ № 173 от 19 августа 1926 г. соединению было присвоено имя Ф.Э. Дзержинского.

Почетное право открыть памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому предоставили начальнику ордена Кутузова Краснознаменного Центра специального назначения «Витязь» ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации Герою Российской Федерации полковнику Александру Белоглазову и помощнику командира дивизии по работе с ветеранами полковнику в отставке Николаю Зубареву. В ходе церемонии глава ведомства генерал армии Виктор Золотов и почетные гости возложили к памятнику цветы.

Автор монумента – академик Российской академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации, член Совета по культуре при Росгвардии Александр Рожников подчеркнул, что для военнослужащих и сотрудников ведомства Феликс Эдмундович Дзержинский служит примером преданного служения Родине. Скульптор отметил, что было честью, а вместе с тем и большой ответственностью работать над памятником легендарному государственному деятелю.

После открытия памятника военнослужащие представили почетным гостям выставку вооружения, военной и специальной техники, а также трофейных образцов, захваченных росгвардейцами в зоне проведения специальной военной операции.

Главным событием праздничных мероприятий стала церемония вручения дивизии ордена Суворова. Соединение удостоено этой высокой награды Указом Президента Российской Федерации от 27 марта 2024 года № 215 за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции.

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов прикрепил орден Суворова к Боевому знамени дивизии и вручил удостоверение к государственной награде командиру соединения генерал-майору Дмитрию Кузнецову.

Обращаясь к личному составу и ветеранам, главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации отметил, что 17 июня 2024 года Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского исполнится сто лет со дня образования. К предстоящему юбилею приурочен ряд торжественных мероприятий, которые в ближайшие дни пройдут на различных площадках столичного региона. Одно из них – состоявшееся открытие памятника Ф.Э. Дзержинскому, которому дивизия обязана своим созданием.

Генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому – символ признания исторической преемственности поколений и дань уважения к вкладу в дело становления государственной системы органов правопорядка и безопасности.

Глава ведомства поблагодарил творческий коллектив во главе с автором памятника, заслуженным художником России Александром Рожниковым за мастерство и высокий уровень профессионализма.

Директор Росгвардии отметил, что с первых дней создания дивизия выступала прямым участником исторически значимых для нашей страны событий, а ее личный состав эффективно решал самые сложные боевые задачи. Главнокомандующий подчеркнул, что многие бойцы и офицеры, прошедшие школу ОДОН, стали впоследствии видными военачальниками, государственными и общественными деятелями. 33 военнослужащих получили высокое звание Героя Советского Союза и России. В их числе два офицера дивизии, удостоенные Золотых Звезд за подвиги в ходе специальной военной операции, где дзержинцы с первых дней принимают активное участие, приближая нашу Победу.

Директор Росгвардии акцентировал внимание на том, что дивизия заслуженно считается элитной, олицетворяя лучшие традиции войск правопорядка. Здесь получают развитие перспективные формы организации службы, внедряются в практику новые способы выполнения задач, разрабатываются актуальные методики подготовки подразделений, которые впоследствии формируют базу деятельности всех войск. Заслуги старейшего соединения войск правопорядка по достоинству отмечены государством, и вручение высокой государственной награды – Ордена Суворова – является еще одним подтверждением особой оценки руководством страны мужества и отваги военнослужащих дивизии, их стойкости и готовности к самопожертвованию.

Директор Росгвардии выразил благодарность всему личному составу соединения Росгвардии за безупречную службу и верность ратному долгу. Слова особой признательности он адресовал ветеранам соединения, сохраняющим бесценную связь поколений и подающим достойный пример настоящего боевого братства.

Генерал армии Виктор Золотов вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу», медали Суворова и медали Жукова военнослужащим соединения, удостоенным государственных наград за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

В ответном слове командир ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Дмитрий Кузнецов сказал, что дивизия уже век твердо стоит на страже государственной и общественной безопасности, прав и свобод граждан нашей страны. Воины-дзержинцы с честью выполняют поставленные служебно-боевые задачи на самых ответственных участках, в том числе и в ходе специальной военной операции.

После церемонии награждения прошли показательные выступления кадет регионального отделения Центра спортивно-патриотического воспитания «Витязь» Москвы и Московской области, а также кинологов дивизии с минно-разыскными и патрульно-разыскными собаками. Военнослужащие роты почетного караула продемонстрировали строевые приемы, а парадный расчет и сводный военный оркестр соединения исполнили строевые песни. Торжественным маршем перед трибуной прошли знаменные группы с Государственным флагом Российской Федерации и Боевым знаменем дивизии, парадные расчеты военнослужащих соединения и ветеранов.

В завершение мероприятия в исполнении сводного военного оркестра дивизии прозвучал марш «Прощание славянки». В этом году празднуется 140 лет со дня рождения автора этого легендарного произведения – интенданта 1 ранга Василия Агапкина. Выдающийся музыкант служил старшим капельмейстером оркестров дивизии имени Ф.Э. Дзержинского во время Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах. Также он руководил сводным военным оркестром на историческом параде 7 ноября 1941 года. Росгвардейцы бережно хранят память о легендарном композиторе и чтят его наследие.

Фото: Росгвардия