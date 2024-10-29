Эколог «Южного Кузбасса» стала призером международной премии

Специалист угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») вышла в финал и стала призером премии «Талантливая женщина в современной индустрии – 2024». Ведущий специалист по экологической безопасности «Южного Кузбасса» Оксана Суходолова отмечена в номинации «Эколог года».

На конкурс поступило 630 заявок от представительниц 64 промышленных компаний горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и других смежных отраслей из России и стран СНГ. На церемонии награждения в Москве встретились 150 финалисток.

Ведущий специалист по экологической безопасности «Южного Кузбасса» Оксана Суходолова стала призёром в номинации «Эколог года».

Оксана Суходолова – профессионал почти с 20-летним стажем. Сегодня она курирует один из самых крупных разрезов компании – «Красногорский». Занималась оформлением проектной документации для получения «Южным Кузбассом» комплексного экологического разрешения (КЭР). Получение КЭР подтверждает, что деятельность предприятия полностью соответствует актуальным требованиям экологического законодательства. Кроме того, с участием Оксаны Суходоловой в «Южном Кузбассе» разрабатывалась технология использования отходов в качестве рекультивантов для технической и биологической рекультивации на разрезе «Красногорский».

Активная жизненная позиция и добросовестный труд Оксаны Суходоловой отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами.

«В «Южном Кузбассе» трудится много женщин-профессионалов, компания регулярно отмечает их за качественную работу наградами и премиями. Приятно, что наши сотрудники получают признание за рамками предприятия. Это, безусловно, придает им уверенности, мотивирует к профессиональному развитию и росту», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»