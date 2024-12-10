Экологи «Южного Кузбасса» участвуют в экологическом слёте

Специалисты по экологической безопасности угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») приняли участие в традиционном слёте «Эковолонтёр».

Экологи «Южного Кузбасса» встретились с учащимися 7-8 классов на городском мероприятии по экологическому просвещению. «Эковолонтёр-2024» прошел на базе муниципального лагеря «Чайка» в Междуреченске. Ведущий специалист по экологической безопасности компании Михаил Зубков рассказал ребятам о том, какие меры предпринимаются в «Южном Кузбассе» для минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Специалисты компании выполняют воздухо- и водоохранные мероприятия, регулярно проводится мониторинг окружающей среды. На разрезах и шахтах компании работают очистные сооружения. Для рационального расходования водных ресурсов построена система технического водоснабжения. На обогатительных фабриках действует замкнутая система водоснабжения: очищенная сточная вода не сбрасывается в реку, а возвращается в технологический процесс. На предприятиях установлено пылегазоулавливающее оборудование, летом проводится регулярная поливка технологических дорог, взрывные работы на предприятиях открытой добычи угля ведутся с учетом розы ветров, а при необходимости используется укрывной материал. Компания ведет свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды и природопользования.

Школьники с большим интересом слушали специалиста «Южного Кузбасса», активно задавали вопросы.

«Экологические мероприятия всегда находят отклик у наших работников. «Южный Кузбасс» – активный участник общероссийских, региональных и городских мероприятий. Особое внимание – подрастающему поколению. К примеру, специально для ребят специалисты компании проводят открытые уроки, вместе высаживают саженцы молодых деревьев», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»