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ЕВРАЗ ЗСМК удостоен диплома премии Правительства РФ в области качества

ЕВРАЗ ЗСМК стал дипломантом Премии Правительства РФ в области качества. Высокую правительственную награду сотрудникам комбината вручили в Совете Федерации РФ в Москве.

Всего статус дипломантов Премии Правительства РФ в области качества 2022 года получили 12 предприятий страны. Это организации, набравшие высокие баллы по итогам оценки их процессов экспертами.

«Для комбината участие в этом конкурсе – дополнительная возможность подтвердить репутацию производителя и надежного поставщика широкого спектра металлопродукции высокого качества. Стратегия развития ЕВРАЗа ориентирована на максимальное удовлетворение потребностей клиентов, и вопросы повышения качества являются ключевыми на предприятиях компании. Уверен, экспертная оценка действующих бизнес-процессов ЕВРАЗ ЗСМК будет способствовать совершенствованию в этом направлении и поиску новых точек развития», – подчеркнул Вице-президент, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.

Эксперты побывали на комбинате и провели рабочие встречи с руководством предприятия и города. Посетили производственные площадки и объекты городской инфраструктуры, ставшие участниками благотворительных программ ЕВРАЗа. Специалисты отметили высокую вовлеченность всего коллектива комбината в непрерывный процесс совершенствования, внедрение инноваций и их пользу для потребителей. 

 

Фото: Региональный центр корпоративных отношений «Сибирь»

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/07/2023
Экономика
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