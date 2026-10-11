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В Кузбассе cильнейшие борцы страны определят абсолютного чемпиона России по вольной борьбе

10 октября в Губернском центре спорта «Кузбасс» стартовал чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин в абсолютной весовой категории. 

За звание абсолютного чемпиона страны борются сильнейшие спортсмены в весовых категориях до 97 и до 125 килограммов. Чемпионат проходит под эгидой турнира «Шахтерская слава».

В соревнованиях участвуют представители 11 регионов России — республик Бурятия, Дагестан, Крым, Саха (Якутия), Тыва, Красноярского края, Воронежской и Московской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Кузбасса.

Особенность чемпионата — финальный суперпоединок между победителями двух весовых категорий. В нем определят абсолютного чемпиона России. Главный приз от организаторов турнира «Шахтерская слава» — медаль из чистого золота.

Победители чемпионата также получают право выступить на международном рейтинговом турнире на призы Ивана Ярыгина в Красноярске.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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