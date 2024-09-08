Главный принцип профилактики рака кожи - регулярный контроль

Врач-дерматолог Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова Марина Луцевич рассказала на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы не пропустит рак кожи."Если рHодинка начала менять цвет, если долгое время родинка была плоской, а теперь постепенно поднимается над поверхностью кожи, на ней возникли узелки, если образование по ощущениям никак себя не проявляло, а теперь в этом месте возникает чувство покалывания, легкого зуда, все это - ранние признаки возникновения злокачественного новообразования. Поэтому при любом появлении какого-то образования на коже нужно обязательно проконсультироваться у дерматолога", - поясняет специалист. Подозрение на злокачественное образование может возникнуть у любого врача, осматривающего кожные покровы пациента во время различных обследований. При этом бывают ситуации, когда сам пациент даже не догадывается о наличии у него чего-то необычного: к примеру, если подозрительная родинка находится в центре спины и практически не видна, а родинок изначально большое количество.Самым доступным способом провести, среди прочего, профилактический осмотр кожных покровов является прием у врача-терапевта в рамках первого этапа диспансеризации. Терапевт проведет осмотр кожных покровов на выявление визуальных и иных локализаций дерматологических и возможных онкологических заболеваний. И если выявит медицинские показания для консультаций и обследований в рамках второго этапа диспансеризации, то направит пациента к дерматологу.

Записаться к специалисту, а также на диспансеризацию можно через портал Госуслуги, Врач42, а также колл-центр поликлиники Новокузнецкой больницы: (3843) 324-365.

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото).