Гурьевские металлурги посетили Красноярск

Туристическая группа, состоящая из сотрудников Гурьевского филиала ПАО «Челябинский металлургический комбинат», посетила ключевые достопримечательности столицы Сибири.

Первой точкой на карте гурьевских металлургов стала Красноярская ГЭС, впечатлившая экскурсантов своим масштабом. На следующий день туристы посетили национальный парк «Красноярские столбы». Вся группа по лесной тропе поднялась к скале «Столбовская видовка», с которой открывается панорама «Центральных Столбов». А самые выносливые металлурги отправились дальше, пройдя путь до скалы «Четвертый столб». На значительной части маршрута для туристов открывался панорамный вид на среднегорную тайгу, долину реки Моховой и главную достопримечательность – сиенитовые скалы.

Путешествие завершилось круизом по Енисею на современном «экоходе» (электрическом прогулочном катамаране) и посещением Татышев-парка – крупного острова, расположенного в черте Красноярска.

«Знакомиться с новыми уголками родной страны – настоящее удовольствие. Это путешествие получилось действительно разнообразным, мы посетили много интересных мест, а Красноярск со своими «столбами» и могучим Енисеем оставили самые замечательные впечатления!» – сказала ведущий юрисконсульт ГФ ПАО «ЧМК» Анастасия Кулагина.

Фото: Гурьевский филиал ПАО "ЧМК"