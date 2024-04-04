Инспекторы Росгвардии поблагодарили пожилую жительницу Кузбасса за гражданский поступок

В Анжеро-Судженске 87-летняя местная жительница выдала сотрудникам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии найденное дома оружие.

По словам женщины во время уборки в своей квартире она обнаружила револьвер, который мог принадлежать ее покойному супругу. Прочитав в городской газете о вознаграждении за выдачу незаконного оружия, женщина принесла находку в местный отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Представители ведомства выразили благодарность пожилой горожанке за ответственный поступок. По предварительной информации, выданным образцом является неучтенный газовый револьвер немецкого производства. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой женщине могут выплатить денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия