К 2030 году РУСАЛ намерен реализовывать и утилизировать до 95% отходов

Об этом на Всероссийском экологическом форуме «Развитие сферы обращения с вторичными ресурсами на основе вовлечения отходов производства и потребления в хозяйственный оборот» рассказал сегодня директор по экологии Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Александр Яковлев.

Последовательно достичь таких результатов алюминщикам позволяют рециклинг и реализация отходов промышленного производства. На одном только НкАЗе доля размещаемых на объектах размещения отходов уже сократилась до 55%, в то время как реализуемых и утилизируемых выросла до 40%, еще 5% возвращаются в производство.

Например, из шламонакопителя методом геотубирования извлекается шлам газоочистки. Изначально это делалось для увеличения срока службы шламонакопителя, но уже в 2019 году извлеченный шлам был впервые передан сторонней организации, имеющей лицензию на деятельность по обращению с таким видом отходов, для дальнейшего использования в цементном производстве. Прежние отходы стали ценным сырьем.

Из лома угольной футеровки и огарков обожжённых анодов, образующихся при капитальном ремонте электролизеров, специализированные организации теперь производят изоляционные материалы. Есть опыт реализации угольной футеровки предприятиям черной металлургии в качестве углерод- и фторсодержащего флюса (раскислителя).

Налажена на НкАЗе работа по реализации полиэтиленовых и картонных упаковочных материалов, оставшихся после распаковки материалов и сырья. Отходы накапливаются в складском помещении, прессуются и передаются на реализацию по договорам сторонним организациям. Приучены заводчане и к раздельному сбору отходов, контейнеры для которых предприятие закупило в 2019 году на средства от реализации макулатуры.

Еще несколько перспективных направлений требуют государственного участия и регулирования: нужны технологии переработки крупнотоннажных специализированных отходов алюминиевого производства – лома кирпичной футеровки электролизеров. Необходимо стимулировать проведение научно-исследовательских работ и создание предприятий, перерабатывающих такие виды отходов. Также следует побудить производителей асфальта принимать для рециклинга асфальтобетонную крошку, образующуюся на промышленных предприятиях.

Экологические программы в политике компании определены приоритетными еще основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска.

- Уменьшение объемов отходов, снижение их образования, увеличение переработки и вторичного использования - одна из целей РУСАЛа в области снижения воздействия на окружающую среду, и мы к ней последовательно идем, - резюмировал директор по экологии Новокузнецкого алюминиевого завода Александр Яковлев.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа