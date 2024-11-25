Кемеровские росгвардейцы снялись в социальном ролике о самом важном

Как часто мы забываем о главном в круговороте дел? Бойцы кемеровского спецподразделения СОБР попробовали себя в новой роли и стали главными героями социального ролика, созданного пресс-службой Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу в сотрудничестве с благотворительным фондом «Поверь в счастье».

Короткометражка с интригующим названием «Возьми трубку, мама звонит» переносит зрителей в напряжённую атмосферу спецоперации, где один звонок способен изменить всё. Ролик, приуроченный ко Дню матери, напоминает: общение с близкими — это неотъемлемая часть нашей жизни, которой всегда нужно находить время.

Социальный ролик сочетает драматизм и трогательные моменты. Он заставляет задуматься о своих приоритетах и о том, что никогда нельзя откладывать на потом.

Фото: Росгвардия