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Кемеровские росгвардейцы задержали разыскиваемого за разбой жителя Омской области

 В Кемерово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в задержании подозреваемого в разбойном нападении, который пытался скрыться от правоохранителей на мопеде.

В дневное время росгвардейцы были ориентированы на оказание помощи сотрудникам ГИБДД в задержании водителя мопеда с признаками алкогольного опьянения. Во дворе на проспекте Ленина нарушитель бросил транспортное средство и попытался скрыться бегством. В ходе преследования стражи правопорядка обнаружили и задержали укрывавшегося в зарослях 28-летнего жителя Омской области. В ходе проверки личности выяснилось, что не имеющий водительских прав мужчина находился в розыске по подозрению в совершении разбоя на территории родного региона.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел для предупреждения преступлений и правонарушений. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
18/07/2023
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