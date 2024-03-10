Конкурс чтецов прошел в Тяжинской детской школе искусств № 31

В школьном конкурсе «Калейдоскоп басен», посвященном 255-летию со дня рождения великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова, приняли участие юные актеры отделения театрального искусства.

Со сцены звучали известные басни Крылова, Лафонтена, Михалкова. Во время подведения итогов конкурса членами жюри, зрители посмотрели документальный фильм о жизни И. А. Крылова.

Победители конкурса чтецов награждены дипломами за 1, 2 и 3 место в каждой возрастной группе участников. Все конкурсанты были отмечены дипломами за участие и поощрены сладкими призами.