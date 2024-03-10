Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Конкурс чтецов прошел в Тяжинской детской школе искусств № 31

В школьном конкурсе «Калейдоскоп басен», посвященном 255-летию со дня рождения великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова, приняли участие юные актеры отделения театрального искусства.
Со сцены звучали известные басни Крылова, Лафонтена, Михалкова. Во время подведения итогов конкурса членами жюри, зрители посмотрели документальный фильм о жизни И. А. Крылова.
Победители конкурса чтецов награждены дипломами за 1, 2 и 3 место в каждой возрастной группе участников. Все конкурсанты были отмечены дипломами за участие и поощрены сладкими призами.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/03/2024
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus